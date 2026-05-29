Hochtief: DAX oder nicht DAX?

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Hochtief überragt mit seinem Geschäftsausblick für 2026 die Wettbewerber um Längen. Zuletzt war bei der Aktie trotz DAX-Fantasie jedoch Erdung angesagt.

Der Zwischenspurt von Anfang Mai, als die Hochtief-Aktie von rund 460 auf nahezu 550 Euro haussierte, wurde zuletzt wieder korrigiert. Um über 15 Prozent ging es vom Jahreshoch zurück. Das gab es bei dem Börsen-Highflyer schon lange nicht mehr und nährte die Furcht der Anleger, dass es diesmal mit dem Aufschwung vorbei sein könnte.

Im Q1 überzeugt der Auftragseingang

Zumal die Zahlen für das erste Quartal 2026 nicht wie erwartet ausgefallen sind: Der Umsatz stieg lediglich um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Mrd. Euro und das Nachsteuerergebnis verminderte sich sogar um knapp 29 Prozent auf rund 345 Mio. Euro. Hier jedoch verzerrt ein Sonderertrag aus dem Q1 2025 die Perspektive. Der Auftragseingang wiederum lässt mit einem Plus von währungsbereinigt 27 Prozent auf 15,2 Mrd. Euro keine Wünsche offen. Demnach wurde der Ausblick für 2026 auch bestätigt. Das operative Ergebnis soll um stolze 20 bis 30 Prozent zulegen.

Erster Aufstiegskandidat

Die starke Kursentwicklung der vergangenen Jahre hat nun möglicherweise auch Folgen für die Index-Zugehörigkeit. Laut J.P. Morgan steht Hochtief vor einem DAX-Aufstieg. Am 3. Juni fällt die Entscheidung, die dann per 22. Juni umgesetzt werden würde. Entscheidend dafür ist die Marktkapitalisierung nach Streubesitz. Vor dem Hintergrund, dass mit einem zuletzt gemeldeten Festanteil der Muttergesellschaft ACS von 85 Prozent diese lediglich bei rund 15 Prozent liegen dürfte, kommt das trotz der starken Kursperformance nicht ganz erwartet.

Fazit

Die jüngste Korrektur ist zwar schon deutlich ausgefallen, technisch jedoch ist der Aufwärtstrend im Jahreschart unverändert intakt. Neben der Technik dürfte sich zudem das schwächere Nachsteuerergebnis in den kommenden ein bis zwei Quartalen wieder in die richtige Richtung bewegen. Die Korrektur könnte daher erneut eine Kaufchance gewesen sein – oder noch immer darstellen. Zu beachten ist trotz der möglicherweise anstehenden DAX-Aufnahme die Bewertung des Papiers. Das aktuelle KGV liegt bei Kursen von rund 483 Euro immerhin bei rund 35.

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Erstellung am 29.5.26 um 12:03 Uhr.

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