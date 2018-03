HSBC: TOM TAILOR (Daily) - Idealtypisches Sprungbrett

Atempausen bis zu einem Fibonacci-Cluster bieten Tradern oftmals interessante Einstiegspunkte. Ein lehrbuchmäßiges Beispiel stellt derzeit die Tom Tailor-Aktie dar. Hier wird die 38,2%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses seit Sommer 2016 (9,09 EUR) durch das 61,8%-Pendant der letzten Aufwärtsbewegung (9,03 EUR) untermauert. Knapp darunter befinden sich mit den alten Ausbruchsmarken bei rund 9 EUR sowie der 200-Tages-Linie (akt. bei 8,98 EUR) weitere wichtige Unterstützungen. Auf dieser Basis hat das Papier jüngst eine Aufwärtskurslücke ausgeprägt, die bisher nicht vollständig geschlossen wurde (untere Gapkante bei 9,03 EUR). Das so entstehende "Fenster" nährt die Hoffnung, dass der Titel das eingangs angeführte Sprungbrett nutzen wird. In die gleiche Kerbe schlagen derzeit die Umsatzentwicklung, die zuletzt spürbar anzog, sowie das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. In diesem Umfeld definieren die Hochs bei rund bei 10 EUR ein erste Anlaufziel, ehe der ehemalige Aufwärtstrend seit Herbst 2016 (akt. bei 11,68 EUR) wieder ins Blickfeld rückt. Eine enge Absicherung auf Basis der 200-Tages-Linie gewährleistet gleichzeitig ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.