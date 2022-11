HSBC: TotalEnergies - Vor neuem Mehrjahreshoch?

Die renommierten Börsenprofis Daniel Saurenz und Nicolas Saurenz geben Ihnen heute Abend ab 18 Uhr einen exklusiven Börsenausblick für das Jahr 2023. Erfahren Sie, welche Titel im kommenden Jahr das größte Potenzial haben und wie Sie sich jetzt schon als Anleger am besten positionieren!

Heute im Fokus

DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Meta plant wohl bedeutenden Stellenabbau -- Beschwerden über Deutsche Post häufen sich -- Apple, Deutsche Bank im Fokus

Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag bei Pfeiffer Vacuum an. Ryanair strebt mehr als eine Milliarde Euro Gewinn im Gesamtjahr an. Covestro legt MDI-Großprojekt erneut auf Eis. IG Metall ruft zu Warnstreik bei Audi auf. Borussia Dortmund feiert Moukoko nach Traumtoren. Neuer Twitter-Chef Elon Musk mit Drohung an Ex-Werbekunden. HSBC bekommt Druck von ihrem größten Aktionär - Radikaler Konzernumbau gefordert.