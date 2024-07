HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS knickt am Dienstagmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von HUGO BOSS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HUGO BOSS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,5 Prozent im Minus bei 36,95 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,5 Prozent auf 36,95 EUR abwärts. Die HUGO BOSS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,08 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 830.503 HUGO BOSS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 101,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,08 EUR. Dieser Wert wurde am 16.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HUGO BOSS-Aktie liegt somit 2,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,40 EUR. Analysten bewerten die HUGO BOSS-Aktie im Durchschnitt mit 65,05 EUR.

HUGO BOSS ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 968,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von HUGO BOSS rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,86 EUR je Aktie in den HUGO BOSS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HUGO BOSS-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt

Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag