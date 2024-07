HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS zeigt sich am Mittag gestärkt

HUGO BOSS im Fokus

Die Aktie von HUGO BOSS gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HUGO BOSS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 37,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HUGO BOSS-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der HUGO BOSS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,93 EUR zu. Bei 37,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 141.481 HUGO BOSS-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,50 EUR an. 98,77 Prozent Plus fehlen der HUGO BOSS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 EUR. Im Vorjahr erhielten HUGO BOSS-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HUGO BOSS-Aktie bei 64,15 EUR.

Am 02.05.2024 legte HUGO BOSS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 968,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte HUGO BOSS am 01.08.2024 präsentieren. HUGO BOSS dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 EUR je Aktie in den HUGO BOSS-Büchern.

