Ich bin aus den USA nach Deutschland gezogen - das waren meine 7 größten Kulturschocks

Ashley Packard ist mit ihrem Mann vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Hier erzählt sie, woran sie sich am Anfang gewöhnen musste.

Das erste Mal besuchte ich Deutschland, als ich vor zwei Jahren mit meinem Mann dorthin zog.

Ich konnte nicht glauben, wie leicht zugänglich und bequem das öffentliche Verkehrssystem war.

Ich war schockiert, als ich feststellte, dass die meisten Geschäfte, auch die Lebensmittelläden, sonntags geschlossen waren.

Im Juli 2022 erfüllte ich mir meinen Lebenstraum, nach Europa zu ziehen.

Als mein Mann und ich im Januar desselben Jahres heirateten, entschieden wir uns nicht für das typische Hochzeitsbuch. Stattdessen haben wir fast alles, was wir besaßen, verkauft, gespendet oder weggeworfen. Sogar unsere Autos mussten weg. Wir verkauften sie zwei Tage vor unserer Abreise.

Mit nur ein paar Koffern und unseren beiden Katzen machten wir uns auf den Weg nach Deutschland. Ein Land, das wir noch nie zuvor besucht hatten. Gleich nach unserer Ankunft bemerkten wir eine Menge kultureller Unterschiede.

Hier sind sieben Dinge, die uns über das Leben in Deutschland überrascht haben.

Das waren meine größten Kulturschocks in Deutschland

Die meisten Orte sind nicht klimatisiert

Nach einem anstrengenden siebenstündigen Flug von Boston nach Frankfurt am Main, einer dreistündigen Fahrt vom Flughafen und sechs Treppenstufen zu unserer Wohnung kamen wir in Düsseldorf an und mussten schnell feststellen, dass es in Deutschland kaum Klimaanlagen gibt.

Die großen Drehkippfenster in unserer Wohnung hatten keine Fliegengitter, sondern nur Rollläden aus Metall. Das bedeutete, dass wir die Fenster nicht ganz öffnen konnten, weil wir Angst hatten, dass unsere Katzen versuchen würden, nach draußen zu gehen.

Stattdessen ließen wir die Metallrollläden frühmorgens herunter, um die heiße Luft draußen zu halten, und rollten sie nachts wieder hoch, um kühle Luft hereinzulassen.

Außerdem tranken wir viel Wasser, gaben Eiswürfel in die Wassernäpfe der Katzen, versuchten, den Ofen nicht zu benutzen, duschten kühl und bestellten einen Standventilator.

Es verblüffte mich, als ich erfuhr, dass nur etwa jeder achte deutsche Haushalt eine Klimaanlage hat. Dennoch hatten wir keine andere Wahl, als uns auf diesen Lebensstil einzustellen.

Öffentliche Verkehrsmittel sind in den meisten größeren Städten leicht zugänglich

Als ich in den Vorstädten von Massachusetts aufwuchs, war ich auf mein Auto angewiesen und fuhr nur mit dem Zug nach Boston. Obwohl ich jetzt einen deutschen Führerschein habe, bin ich in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr gefahren.

Mein Mann und ich sind innerhalb Deutschlands in verschiedene Städte gezogen und zum Glück hatten wir immer leichten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die meisten Geschäfte sind sonntags geschlossen

Wir sind an einem Sonntag in Deutschland gelandet und mussten bald feststellen, dass die meisten Geschäfte – sogar die Lebensmittelgeschäfte – geschlossen waren. Wir waren also gezwungen, Essen über einen Lieferdienst zu bestellen.

Die meisten Wohnungen sind nicht mit Küchen ausgestattet

Als ich auf Wohnungssuche war, stellte ich überrascht fest, dass viele Mietobjekte keine Küchen mit Kühlschrank, Backofen, Schränken, Theken, Wasch- oder Spülmaschine hatten. Stattdessen gab es in der Regel nur einen leeren Raum mit Anschlüssen für Haushaltsgeräte.

Das liegt daran, dass in Deutschland die Mieter oft den größten Teil ihrer Küche mitnehmen, wenn sie ausziehen, oder sie verkaufen die wichtigsten Teile an denjenigen, der neu einzieht. Dies ermöglicht es den Mietern, ihre Räume individuell zu gestalten, kann den Vermietern helfen, Kosten zu sparen, und kann die Mieter dazu bewegen, länger zu bleiben.

Man muss immer Bargeld dabeihaben

Um Gebühren und Sicherheitsbedenken zu vermeiden, akzeptieren viele Restaurants, lokale Geschäfte, Marktstände und Cafés nur Bargeld als Zahlungsmittel.

Glücklicherweise akzeptieren viele größere Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte und Einkaufszentren Kredit- und Debitkarten sowie andere Formen der digitalen Zahlung.

Es gibt keine gesellschaftliche Erwartung, Trinkgeld zu geben

In den USA ist Trinkgeld in vielen Restaurants Pflicht – oder gesellschaftlich erwartet. In Deutschland wird Trinkgeld zwar geschätzt, aber nicht erwartet.

In Restaurants ist es nicht üblich, ein Trinkgeld auf die Quittung zu schreiben. Stattdessen lassen die Leute als Dankeschön ein paar Euro auf dem Tisch liegen.

Als ich das erste Mal in einem Friseursalon bezahlte, war ich bereit, 20 Prozent Trinkgeld zu geben. Die Friseurin erklärte mir jedoch, dass sie die Geste zwar zu schätzen weiß, dass aber ein Trinkgeld von 5 bis 10 Prozent üblich ist. Sie sagte auch, dass manche Salons kein Trinkgeld per Karte akzeptieren.

Wasser mit Kohlensäure wird gegenüber stillem Wasser bevorzugt

In Deutschland wird in Restaurants automatisch Wasser mit Kohlensäure ohne Eis serviert. Wenn ein Gast um Eis im Wasser bittet, signalisiert er damit eindeutig, dass er Amerikaner ist.