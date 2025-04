Trump lenkt im Handelskrieg ein: DAX vor Spung über 21.000 Punkte --- Asiens Börsen heben ab -- VW verdient operativ deutlich weniger als erwartet

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag eine deutliche Erholung aufs Parkett legen. Der DAX hatte am Vortag 3,00 Prozent und bei 19.670,88 Punkten geschlossen. Am Donnerstag deutet sich ein Plus von rund fünf Prozent und die Rückeroberung der 21.000-er Marke an.

Auch der TecDAX gab deutlich ab, nachdem er schon zum Start verloren hatte. Auch hier zeigte sich am Ende ein Minus von 3,16 Prozent bei 3.190,63 Einheiten. Die Schwankungsbreite an den Aktienmärkten bleibt weiterhin außergewöhnlich hoch - ebenso wie die Unberechenbarkeit der politischen Entscheidungen aus Washington. Nachdem die jüngste Zolloffensive des US-Präsidenten in der vergangenen Woche weltweit für starke Kursverluste gesorgt hatte, treibt nun die überraschende Aussetzung der Maßnahmen für 90 Tage die Märkte wieder deutlich nach oben. "Die Situation ist nicht chaotisch - sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich bei der ING. Der DAX könnte um rund acht Prozent zulegen: Damit würde der deutsche Leitindex etwa drei Viertel der Verluste seit den Zollankündigungen wieder aufholen und seine 200-Tage-Linie zurückerobern. Vom Tiefstand bei 18.489 Punkten am Montag - einem Tag, an dem sämtliche Jahresgewinne zunichtegemacht wurden - hätte sich der DAX dann um rund 15 Prozent erholt. US-Präsident Trump verkündete auf der Plattform Truth Social eine 90-tägige Zollpause. Während dieser Zeit solle ein reduzierter Einfuhrzollsatz von 10 Prozent gelten. China ist von dieser Aussetzung jedoch explizit ausgenommen: Für Importe aus dem Reich der Mitte wurde der Zollsatz sogar auf insgesamt 125 Prozent angehoben.





An den Börsen in Europa ist mit einem deutlichen Sprung zum Start zu rechnen. So startete der EURO STOXX 50 hatte am Vortag noch einen Verlust von 3,04 Prozent bei 4.628,75 Punkten eingefahren. Europas Börsen dürften am Donnerstag mit kräftigen Kursgewinnen in den Handel starten, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend einen Rückzieher bei den gerade erst eingeführten Strafzöllen gemacht hat. Die Zölle werden mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt und gelten zunächst für 90 Tage. China ist jedoch von dieser Regelung ausgenommen, sodass chinesische Waren weiterhin mit 125 Prozent belegt werden. Ob die Erholung an den Märkten von Dauer sein wird, bleibt fraglich. Das Vertrauen in die US-Politik ist nach dem Zollchaos erschüttert, und der Handelskrieg mit China könnte weiter eskalieren. Der Yuan ist am Morgen auf den niedrigsten Stand seit 2007 gefallen. US-Finanzminister Scott Bessent warnte erneut vor einer Abwertung der chinesischen Währung.





Am Mittwoch präsentierten sich die US-Börsen mit kräftigen Gewinnen. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit einem Minus von 0,68 Prozent bei 37.387,91 Punkten, zeigte sich anschließend jedoch volatil und pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten. Im späten Verlauf erfuhr der Leitindex eine Kursexplosion und schloss 7,87 Prozent höher bei 40.608,45 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann zum Start 0,18 Prozent hinzu auf 15.295,44 Zähler und schoss im Verlauf ebenfalls massiv nach oben. Mit einem zweistelligen Kursplus von 12,16 Prozent ging es für den Techwerteindex bei 17.124,97 Punkten in den Feierabend. Im Fokus der Anleger standen weiterhin die jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik. In der Nacht zum Mittwoch traten sämtliche von den USA verhängten zusätzlichen Zölle gegenüber nahezu allen Handelspartnern in Kraft. Kurz darauf reagierte China mit einer weiteren Eskalation und kündigte an, den bestehenden Zusatzzoll auf US-Waren von 34 auf 84 Prozent zu erhöhen. Diese Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden nach Inkrafttreten der jüngsten US-Zölle von Präsident Donald Trump, wodurch sich die Zollbelastung auf chinesische US-Importe um insgesamt 104 Prozent erhöht. Trotz der angespannten Lage gibt es noch Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat China seine Bereitschaft zu Dialog und Zusammenarbeit mit den USA bekräftigt. Verantwortlich für die Kursexplosion am Abend war allerdings der US-Präsident Donald Trump. Dieser hat eine Zollpause von 90 Tagen für dutzende Länder angekündigt, die Zölle für China aber ein weiteres Mal erhöht. Anleger reagierten euphorisch.