US-Marktbericht

Der Schlagabtausch in Sachen Zöllen verschärft sich. Die Börsen werden zum Spielball und erleben am Mittwoch nach verhaltenem Start eine Mega-Euphorie.

Der Dow Jones eröffnete 0,68 Prozent niedriger bei 37.387,91 Punkten. Danach wechselte er häufig zwischen Gewinn- und Verlustzone, bevor er am Abend einen kräftigen Sprung hinlegte und zuletzt 7,87 Prozent auf 40.608,45 Punkte gewann.

Wer­bung Wer­bung

Für den NASDAQ Composite ging es bereits zur Startglocke dagegen um 0,18 Prozent auf 15.295,44 Zähler aufwärts und dann baut er die Gewinne sichtlich aus, am Ende ging es um 12,16 Prozent auf 17.124,97 Einheiten nach oben. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich ebenfalls mit einem massiven Plus von 9,51 Prozent auf 5.456,90 Punkte, nachdem er zu Beginn 0,35 Prozent auf 4.965,28 Zähler nachgab.



Zoll-Spirale: China erhöht Abgaben auf US-Güter

Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegte Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten. Daraufhin gerieten nicht nur die vorbörslichen US-Aktienkurse unter Druck, auch der Ölpreis als Indikator für die globale Konjunktur sackte kräftig ab. Zwischenzeitlich hatten Anleger noch auf eine Beruhigung der Lage gehofft. Denn China fordert laut staatlicher Medienagentur Xinhua zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit den USA auf.

Wer­bung Wer­bung

Auch EU gibt Gegenmaßnahmen bekannt

Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die EU-Mitgliedstaaten Gegenzölle zwischen 10 und 25 Prozent genehmigt. Diese Sonderabgaben auf Importe aus den Vereinigten Staaten sollen in der kommenden Woche in Kraft treten.

Trump legt erneut nach

US-Präsident verteilte am Abend Zuckerbrot und Peitsche. Eine angekündigte Zollpause für bestimmte Länder hat die US-Aktienmärkte am Mittwoch im späteren Handelsverlauf nach oben katapultiert. Trump rudert im internationalen Handelskonflikt zurück und setzt bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. Für China gilt das nicht - auf chinesische Einfuhren erhöhte Trump die Zölle mit sofortiger Wirkung auf nun insgesamt 125 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Mag 7 heben ab

Die zuletzt arg gebeutelten Aktien der "Glorreichen Sieben", der sieben bedeutendsten US-Tech-Unternehmen, sprangen in Reaktion auf die Trump-Ankündigungen massiv an. Amazon, Meta, NVIDIA, Alphabet A (ex Google), Microsoft, Apple und Tesla verbuchten zuletzt teils zweistellige Kursaufschläge.

Noch stärker profitierten die Aktien von US-Fluggesellschaften von der Trump-Ankündigung. So schnellten die Papiere von Delta Air Lines und United Airlines ebenfalls kräftig nach oben, ebenso wie jene von American Airlines.

Die zuvor erheblich unter Verkaufsdruck stehenden Papiere aus der US- Pharmaindustrie erholten sich ebenfalls deutlich. Eli Lilly, Pfizer, Merck und Johnson & Johnson schlossen höher. Zuvor waren sich nach Aussagen von Trump über massive Zölle auf importierte Pharmazeutika deutlich abgesackt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires