China und Trump im Zollstreit unversöhnlich: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen brechen ein -- Apple fällt aufgrund von Zoll-Angst vom Börsenthron -- Redcare begibt Wandelanleihen -- VW im Fokus

An den Börsen in Europa dürfte es am Mittwoch voraussichtlich abwärts gehen.

Am Dienstag verschlechterte sich die Stimmung an den US-Börsen im Handelsverlauf deutlich - am Ende standen erneut rote Vorzeichen.

Der Dow Jones gewann zunächst zum Auftakt 2,27 Prozent auf 38.827,10 Punkte und leitete zunächst einen Erholungskurs ein. Im späten Handelsverlauf drehte die Stimmung aber deutlich - der Leitindex gab nicht nur alle Gewinne ab sondern schloss sogar mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 37.645,59 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite war ebenfalls am Dienstag mit einem Plus von 3,7 Prozent bei 16.181,04 Stellen hoffnungsvoll in den Handel gestartet, konnte die Gewinne aber ebenfalls nicht verteidigen. Zum Handelsende ging es hier um 2,15 Prozent auf 15.267,91 Zähler nach unten.

Nach dem jüngsten Ausverkauf am US-Aktienmarkt konnten sich die New Yorker Börsen am Dienstag damit nicht erholen. Am Markt gab es wenig Klarheit darüber, welche Zugeständnisse Donald Trump im Gegenzug für eine mögliche Senkung der angekündigten Importzölle fordern könnte. Trotz des Börsenrückgangs hat der US-Präsident bislang ein Aussetzen der Zölle abgelehnt. Auf eine entsprechende Frage im Weißen Haus antwortete er: "Nun, das haben wir nicht vor".

Die Nachrichtenlage zum eskalierenden Handelskonflikt, den US-Präsident Donald Trump ausgelöst hat, bietet sowohl Lichtblicke als auch Rückschläge für den Markt. Trump drohte China statt der bisher vorgesehenen 34-prozentigen Importzölle nun mit zusätzlichen 50 Prozent, falls Peking nicht von seinen angekündigten Vergeltungsmaßnahmen abweiche. Auf der anderen Seite scheint jedoch auch eine starke Verhandlungsbereitschaft vorhanden zu sein. Das Weiße Haus berichtete von über 50 Staaten, die Handelsabkommen mit den USA abschließen wollten. Finanzminister Scott Bessent hob zudem Japans Bereitschaft zur Verständigung hervor.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken