Milliardenanleihe

Die Softbank-Aktie gehört am Dienstag zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt. Das sind die Gründe.

• Geplante Rekord-Anleihe

• Zielgerichtete Mittelverwendung

• Aktienrückkauf läuft



Die Softbank-Aktie gewann am Dienstag an der Börse in Japan schlussendlich 12,12 Prozent auf 6.542 Yen und zeigte sich damit auch in einem Markt, der sich allgemein auf Erholungskurs befand, noch als Outperformer. Dabei war insbesondere die Nachricht, dass sich der Technologieriese frisches Geld beschaffen will, der Treiber für den Aktienkurs. Zudem hatte der Konzernriese noch eine weitere zusätzliche Nachricht für Anleger im Gepäck.

Emission einer Privatanleihe geplant

Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Emission einer Privatanleihe geplant, die insgesamt 600 Milliarden Yen - umgerechnet etwa 4,1 Milliarden US-Dollar - in die Konzernkassen spülen soll. Dies wäre die größte Anleiheemission in der Softbank-Geschichte.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Mai 2030 und soll eine Rendite zwischen drei und sechs Prozent erzielen - der genaue Zinssatz soll am 18. April veröffentlicht werden. Mit dem frischen Kapital will die Softbank die Rückzahlung bestehender Anleihen gewährleisten. Zudem seien die Mittel zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs von Anteilen am Chipentwickler ARM Holdings vorgesehen.

Damit bleibt der japanische Konzern seiner Strategie treu, Investitionen durch Fremdkapital zu finanzieren. Der Konzern hat rund sieben Billionen Yen (47,83 Milliarden US-Dollar) an ausstehenden Anleihen, wie Marketscreener unter Berufung auf Daten der LSEG berichtet. Ziel sei es, den Gesamtwert der Kredite unter 25 Prozent der gesamten Vermögenswerte des Konzerns zu halten. Ende Dezember 2024 habe diese Quote bei 12,9 Prozent gelegen.

Status zum Aktienrückkauf

Darüber hinaus hat die Softbank am Vortag ein Update über den Stand ihres aktuellen Aktienrückaufprogramms veröffentlicht. Demnach wurden im März 2.711.800 Softbank-Titel erworben, dafür hat das Unternehmen 21,66 Milliarden Yen ausgegeben. Insgesamt sieht das aktuelle Programm den Rückkauf von bis zu 100 Millionen Aktien vor.



