Zollschock überstanden

Rüstungsaktien scheinen unkaputtbar: Nach massiven Schwankungen am Vortag holen Anleger Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. am Dienstag wieder in ihre Depots.

Werte in diesem Artikel

• Rüstungsaktien: Nach heftigem Kurseinbruch am Montag beeindruckende Erholung im Tagesverlauf

• Starke Nachfrage nach Aktien von Rheinmetall & Co.

• Trotz drohender Zölle weiterhin Vertrauen der Anleger in volle Auftragsbücher



Der schwarze Montag am deutschen Aktienmarkt hat am Vortag auch Aktien aus dem Rüstungssektor kalt erwischt. Aktien der Anlegerlieblinge Rheinmetall & Co. brachen zeitweise massiv ein, zeigten im Handelsverlauf aber eine beeindruckende Erholung und verabschiedeten sich schlussendlich mit überschaubaren Verlusten aus dem Handel.

Keine Zweifel am Geschäftsmodell

Dabei dürfte der zwischenzeitliche massive Kurseinbruch aber weniger auf Zweifel an den Geschäften der Rüstungskonzerne gelegen haben, sondern eher darauf zurückzuführen gewesen sein, dass Anleger zum Wochenstart in Panik aus dem breiten Markt geflüchtet waren. Die erratische Zollpolitik von Donald Trump und insbesondere auch dessen Weigerung, in Verhandlungen mit der Europäischen Union einzusteigen, hatte auf breiter Front für Verluste gesorgt und eben auch Rüstungsaktien mit sich gezogen.

Kräftige Erholung am Dienstag

Im Einklang mit dem breiten Markt kommt es am Dienstag aber bereits wieder zu einer Erholung im Rüstungssektor, der den Gesamtmarkt erneut outperformt. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,82 Prozent auf 1.304,00 Euro und setzt ihre Kursrally damit fort. Aktien von RENK legen daneben zeitweise satte 8,07 Prozent auf 43,60 Euro zu, während HENSOLDT 6,47 Prozent auf 60,05 Euro gewinnen und thyssenkrupp zuletzt 4,13 Prozent höher bei 8,43 Euro höher notierte.

Zwar dürfte die Zollspirale auch vor den Rüstungstiteln nicht halt machen, darauf hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende hingewiesen, bei Anlegern überwiegt aber offenbar die Zuversicht für gut laufende Geschäfte und volle Auftragsbücher. Nicht nur die geopolitischen Risikoherde in der Ukraine und im Nahen Osten hatten die Titel in den vergangenen Monaten angetrieben, auch angekündigte höhere Verteidigungsbudgets der Europäischen Union mit Blick auf eine möglicherweise nachlassende militärische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten hatte die Branchenvertreter zu Anlegerlieblingen gemacht und den Unternehmen glänzende Geschäfte beschert.



Redaktion finanzen.net