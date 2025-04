Höhere Medicare-Sätze

US-Krankenversicherer haben unter der neuen Trump-Administration keinen leichten Stand. Anleger fassen aber nach einer jüngsten Erfolgsmeldung wieder Mut.

• Medicare-Zahlungssätze steigen 2026 um 5,06 Prozent

• Krankenversicherer dürfen mit rund 25 Milliarden US-Dollar an Mehreinnahmen rechnen

• Aktien steigen kräftig



Eine zunächst unscheinbare Meldung des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) sorgt für kräftige Kursgewinne bei Aktien aus dem US-Krankenversicherungssektor. Wie die Bundesbehörde am Montag bekannt gab, werden die Zahlungssätze für Medicare-Versicherer im Jahr 2026 um 5,06 Prozent steigen. Das übersteigt die Erwartungen deutlich. Im Januar hatte die zu diesem Zeitpunkt noch regierende Biden-Administration eine Erhöhung um 2,23 Prozent vorgeschlagen, wie das Wall Street Journal berichtet.

25 Milliarden US-Dollar an Zusatzeinnahmen

Für die Branche wird mit Zusatzeinnahmen von 25 Milliarden US-Dollar gerechnet - deutlich mehr als erhofft. Die Bundesbehörde reagiert damit auf die stark gestiegenen Kosten im Gesundheitssektor: "Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Einbeziehung zusätzlicher Daten zu den Gebührenausgaben (FFS) zurückzuführen, einschließlich Zahlungsdaten bis zum vierten Quartal 2024, die aufgrund der vorzeitigen Veröffentlichung der Vorankündigung nicht berücksichtigt wurden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Aktien von Humana, UnitedHealth & Co. schießen hoch

Der Beitrag, den die US-Regierung privaten Krankenversicherern für die Kostenübernahme der Medicare-Gesundheitsversorgung für Menschen ab 65 Jahren oder mit Behinderungen zahlt, beeinflusst deren monatliche Prämien, die angebotenen Leistungen und letztlich deren Gewinne, heißt es bei Reuters. Entsprechend reagiert der Finanzmarkt: Die Aktien von Unternehmen der Branche reagieren mit Kurssprüngen auf die Bekanntmachung. Für Humana, den Krankenversicherer mit dem stärksten Engagement in Medicare Advantage, geht es an der NYSE am Dienstag vorbörslich zeitweise um 5,94 Prozent auf 269,83 US-Dollar nach oben, UnitedHealth legen daneben zeitweise um 4,54 Prozent auf 548,54 US-Dollar zur, während Titel von CVS Health zeitweise ein Plus von 6,83 Prozent auf 68,21 US-Dollar generieren und Centene-Aktien zeitweise um 5,87 Prozent auf 64,95 US-Dollar zulegen.



