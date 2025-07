UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 260,46 USD.

Die UnitedHealth-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 260,46 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 258,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 263,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 622.498 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 142,05 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 4,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,63 USD belaufen.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,62 Mrd. USD – ein Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 19,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

