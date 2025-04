10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Kurssprung

Der DAX dürfte mit einem Sprung von rund fünf Prozent zum Start die 21.000-er Marke zurückerobern. Er würde damit rund drei Viertel seiner Verluste seit den Zollankündigungen vor einer Woche wieder wettmachen und über seine 200-Tage-Durchschnittslinien zurückkehren. Vom Tief seit dem Crash am Montag bei 18.489 Punkten, mit dem alle Jahresgewinne futsch waren, hätte er sich dann wieder 15 Prozent erholt. Damit greift die Kursrally, die an den US-Börsen begonnen hatte, wohl auch auf den deutschen Aktienmarkt über.

2. Börsen in Fernost deutlich fester - Kurssprung in Tokio

Die Börsen in Asien legen am Donnerstag deutlich zu.

In Tokio verzeichnet net Nikkei 225 zeitweise einen Kurssprung von 8,41 Prozent auf 34.380,80 Punkte. In China fällt das Plus verhaltener aus: Der Shanghai Composite notiert zeitweise 1,08 Prozent höher bei 3.221,13 Zählern. In Hongkong geht es daneben für den Hang Seng um 2,76 Prozent auf 20.821,84 Indexpunkte aufwärts.

3. Trump: Zölle gegen China werden angehoben auf 125 Prozent - Zollpause für 75 Länder

US-Präsident Donald Trump rudert im internationalen Handelskonflikt zurück und setzt bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Zur Nachricht

4. VW verdient operativ deutlich weniger als erwartet

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, operativ aber deutlich weniger verdient als am Markt erwartet. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp erwägt wohl Trennung von Werkstoffhandelstochter

Der Stahlkonzern thyssenkrupp erwägt Kreisen zufolge den Ausstieg aus seiner Werkstoffhandelstochter. Zur Nachricht

6. Deutsche Telekom startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Die Deutsche Telekom startet die zweite Tranche ihres im Oktober vergangenen Jahres angekündigten Aktienrückkaufprogramms. Zur Nachricht

7. Givaudan legt im ersten Quartal weiter zu - Erwartungen übertroffen

Der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan ist im ersten Quartal weiter gewachsen. Zur Nachricht

8. Wetter verzögert Start von Amazons Internet-Satelliten

Der Start der ersten Internet-Satelliten von Amazon, die Elon Musks Starlink-System Konkurrenz machen sollen, ist wegen schlechten Wetters verschoben worden. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Nach dem Preissprung am Vorabend haben die Ölpreise am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni war daraufhin von zuvor weniger als 59 US-Dollar - dem tiefsten Stand seit Anfang 2021 - auf rund 66 Dollar nach oben geschossen. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel nun 64,81 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete an Morgen 61,79 Dollar, nachdem es am Mittwoch infolge der US-Zollaussetzung von gut 55 bis auf rund 63 Dollar hochgeschnellt war.

10. Euro zum Dollar höher

Der Euro legt am Morgen zum Dollar zu. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0995 US-Dollar.