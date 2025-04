Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Experten-Einschätzung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Im Vergleich mit den ersten beiden Monaten des Jahres hätten sich die Konsumgüterhersteller im März deutlich moderater entwickelt, schrieb Analyst Callum Elliott in einer Brancheneinschätzung am Donnerstag. So habe das durchschnittliche Wachstum des Bruttowarenwertes nur bei 6,7 Prozent gelegen, mit plus 20 Prozent für das Quartal sei es aber robust geblieben. Zölle könnten diese Robustheit jedoch zunichtemachen.

Um 16:18 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 116,25 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 33,33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 236.342 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 6,3 Prozent abwärts. Experten erwarten, dass Beiersdorf am 06.08.2025 die Finanzergebnisse für Q2 2025 präsentiert.

