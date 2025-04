Rote Vorzeichen voraus?

Die Tesla-Aktie hat in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren. Ein Analyst von Wells Fargo glaubt, dass das Ende der Talfahrt noch nicht erreicht ist.

Für die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla ging es im neuen Jahr abwärts, nachdem sie zum Ende des vergangenen Jahres - insbesondere nach der gewonnenen US-Präsidentschaftswahl von Donald Trump - noch kräftig zulegen konnten. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine rund 32,60 Prozent an Wert verloren und kosten noch 272,20 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 9. April 2025).

Wells Fargo rechnet mit Rückgang bei Tesla-Aktie

Bei Wells Fargo glaubt man, dass die Tesla-Aktie sogar noch weiter fallen dürfte. Wells Fargos Kursziel für den Anteilsschein liegt bei 130 US-Dollar und damit 52 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Analyst Colin Langan wies laut gurufocus darauf hin, dass sich der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA und Europa verlangsamt, während der Wettbewerb in China zunimmt. Zudem warnte er davor, dass die erwartete Kürzung der Steuergutschrift für Elektroautos Tesla in diesem Jahr hart treffen könnte. Daneben sei man sich bei der US-Großbank unsicher, was Teslas Pläne für das Cybercab in Austin betreffe. Langan äußerte sich zudem kritisch, was die Technologie hinter den autonomen Fahrzeugen angeht. Ihm zufolge sei es bedenklich, dass der Konzern bisher auf Testläufe ohne menschliche Überwachung verzichtet und bei der Fahrzeugsteuerung ausschließlich auf visuelle Systeme setzt. Zudem könnte es seiner Meinung nach als Enttäuschung aufgenommen werden, sollte Tesla in den kommenden Monaten keinen funktionsfähigen Robotaxi-Dienst präsentieren. Auch beim operativen Geschäft zeigt sich der Analyst zurückhaltend: Er rechnet mit einem langsameren Wachstum der Auslieferungen und sieht Preissenkungen als mögliche Belastung für die Gewinnentwicklung des Musk-Konzerns.

Tesla-Bulle senkt Kursziel drastisch

Anfang dieser Woche erst hatte der bekannte Analyst und Tesla-Bulle Dan Ives von Wedbush sein Kursziel für die Tesla-Aktie drastisch gesenkt - von 550 US-Dollar auf 315 US-Dollar. Das neue Kursziel von 315 US-Dollar bietet zwar immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 15,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs und Ives behielt sein "Outperform"-Rating bei, allerdings traut Ives den Anteilsscheinen dennoch deutlich weniger zu als zuvor.

Weitere Analystenstimmen

Derweil hat die RBC ihre Einstufung für Tesla nach den jüngsten Auslieferungszahlen auf "Outperform" belassen - auch das Kursziel blieb unverändert bei 320 US-Dollar. Dass der US-Elektroautobauer im ersten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert hat als erwartet, sei laut Analyst Tom Narayan angesichts des Gegenwinds in den vergangenen Monaten nicht gerade überraschend gekommen.

Deutsche Bank Research beließ die Einstufung für Tesla auf "Buy" und das Kursziel unverändert bei 345 US-Dollar. Analyst Edison Yu schrieb, dass die Zahl der Q1-Auslieferungen unter seiner Schätzung und noch deutlicher unter der Konsensprognose am Markt liege. Er habe zwar mit einem schwachen Abschneiden von Tesla in Europa gerechnet, doch nun scheine es auch auf dem Heimatmarkt schlechter als erwartet gelaufen zu sein, so Yu.

Die UBS blieb bei ihrem "Sell" Rating und einem Kursziel von 225 US-Dollar für die Tesla-Aktie. Analyst Joseph Spak erklärte, dass die Auslieferungen im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt hätten und sieht nun Korrekturbedarf für dieses Jahr - als auch wahrscheinlich für die nächsten Jahre.

Derweil beließ JPMorgan die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar. Nachdem die Auslieferungen im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen sind, kürzte Analyst Ryan Brinkman seine Schätzungen und untermauerte die negative Empfehlung.

Analysten gespalten

Bei TipRanks zeigt sich unterdessen ein gemischtes Bild. In den letzten drei Monaten haben 38 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für Tesla ausgegeben. Während 16 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, raten elf dazu, die Aktie zu halten und elf Analysten würden das Papier verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 307,75 US-Dollar rund 13 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das höchste Kursziel liegt bei 465,00 U-Dollar und das niedrigste bei 120,00 US-Dollar.

