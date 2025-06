Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 323,39 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 323,39 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 320,17 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 325,91 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.511.445 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 18.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 177,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 45,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,50 USD.

Am 22.04.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,93 USD je Aktie belaufen.

