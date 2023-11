Shopify-Aktie springt an der NYSE an: Rekordumsatz am Black Friday

Im Aufwind

Die Shopify-Aktie geriet am Montag in den Blick der Anleger.

Shopify-Aktien legten an der NYSE letztlich um 4,9 Prozent auf 73,80 US-Dollar zu. Der Anbieter von Software für Online-Shops hatte mitgeteilt, dass seine Kunden am "Black Friday" einen Rekordumsatz von 4,1 Milliarden Dollar verzeichneten.

Laut Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking gaben die US-Käufer am vergangenen Donnerstag, dem "Thanksgiving"-Tag, mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar aus. Die Online-Verkäufe am darauf folgenden "Black Friday" seien zum Vorjahr gestiegen und hätten die Erwartungen übertroffen.

Für wenig Euphorie sorgen Daten zum Geschäft der Einzelhändler am sogenannten Black Friday. Zwar deuten die Online-Umsätze an diesem Tag auf einen guten Start in die Weihnachtseinkaufssaison hin - sowohl global wie auch in den USA wurden die Erwartungen übertroffen, in den USA wuchs der Umsatz um 9 Prozent; allerdings sind laut Daten von Mastercard SpendingPulse die Umsätze in den stationären Geschäften hinter den Online-Einkäufen zurückgeblieben. Die Analysten der UBS glauben, dass der Anstieg der Gesamtumsätze im Einzelhandel um 2,5 Prozent am Black Friday eine frühe Bestätigung für eine glanzlos erwartete Weihnachtseinkaufssaison sind.

