In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die Neon Equity-Aktie

Erfasster Insidertrade

Anleger sollten Neon Equity nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Am 14.07.2023 wurde bei Neon Equity ein Insidertrade durchgeführt. Am 19.07.2023 wurde der Deal offiziell gemacht. TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung bei Neon Equity fügte dem eigenen Portfolio 250 Neon Equity-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 14.07.2023 einen Wert von jeweils 9,95 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Neon Equity-Papiere letztlich 6,50 Prozent auf 9,85 EUR.

Die Neon Equity-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,70 Prozent auf 9,75 EUR.

Zuvor meldete Neon Equity, dass TO Holding 1 GmbH am 13.07.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 2.100 Neon Equity-Aktien zu je 9,94 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net