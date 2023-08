Marks & Spencer-Aktie dennoch tiefer: Marks & Spencer vor Rückkehr in FTSE-100

Index-Änderung

Die Aktie von Marks & Spencer wird nach vierjähriger Abwesenheit in den Leitindex FTSE-100 der Londoner Börse zurückkehren.

Wie der Indexbetreiber FTSE Russell mitteilte, werden Marks & Spencer im Rahmen der regelmäßigen vierteljährlichen Überprüfung in den Index aufgenommen. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn um rund 77 Prozent zugelegt.

Ebenfalls in den Index aufgenommen werden Dechra Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals und Diploma. Dechra und Hikma waren 2022 aus dem FTSE-100 herausgefallen und kehren nun ebenfalls zurück. Diploma werden zum ersten Mal aufgenommen. Platz machen im Index müssen voraussichtlich die Papiere von Abrdn, Johnson Matthey, Persimmon und RS Group.

Die indikativen Änderungen im FTSE-100-Index beruhen auf den Schlusskursen am 18. August. Die tatsächlichen Änderungen werden nach Börsenschluss am 30. August bekannt gegeben. Der FTSE-100 enthält die 100 kapitalstärksten, an der Londoner Börse notierten Unternehmen. Jedes Unternehmen, das in der Marktkapitalisierung auf Platz 111 oder darunter abrutscht, wird automatisch aus dem Spitzenindex ausgeschlossen, während jedes Unternehmen, das auf Platz 90 oder darüber aufsteigt, automatisch aufgenommen wird.

Die Marks & Spencer-Aktie verliert in London zeitweise 0,55 Prozent auf 2,17 Pfund.

LONDON (Dow Jones)