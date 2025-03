INDEXÄNDERUNG/Secunet ersetzen About You im SDAX

DOW JONES -- Im Zuge einer außerlanmäßigen Anpassung wird die Aktie von Secunet Security Networks den Platz von About You im SDAX einnehmen. Die Änderung erfolgt zum Handelsbeginn am 24. März. Grund ist, dass der Streubesitz von About You im Zuge der Übernahme durch Zalando auf unter 10 Prozent gesunken ist, womit das Basiskriterium von mindestens 10 Prozent für die Indexzugehörigkeit nicht mehr erfüllt ist.

