Insider bewegt Covestro-Aktien

Am 24.08.2022 wurden bei Covestro Directors' Dealings erfasst. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 26.08.2022. Am 24.08.2022 baute Toepfer, Dr. Thomas, Vorstand, sein Depot um 1.000 Aktien aus. Toepfer, Dr. Thomas bezahlte 29,44 EUR je Anteilsschein. Der Covestro-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,40 Prozent auf 29,74 EUR.

Die Covestro-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,40Prozent auf 29,63 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 4.359 Covestro-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von Covestro beläuft sich aktuell auf 5,66 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 189.720.048.

Der vorangegangene Insidertrade von Toepfer, Dr. Thomas wurde am 23.06.2022 gemeldet. Es wurde ein Kauf von 1.000 Covestro-Aktien zu je 33,33 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro