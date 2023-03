Insidertrade bei 123fahrschule SE ausgemacht: So reagiert die Aktie

Zu Insidertrades kam es am 23.03.2023 bei 123fahrschule SE. Am 24.03.2023 wurde der Handel mit 123fahrschule SE-Anteilen gemeldet. 4.202 123fahrschule SE-Papiere zu jeweils 4,60 EUR erwarb am 23.03.2023 KlickVentures GmbH, in enger Beziehung. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,70 Prozent auf 4,58 EUR.

Die 123fahrschule SE-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,10 Prozent bei 4,26 EUR. Insgesamt ist 123fahrschule SE aktuell 14,11 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 3.107.350 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von KlickVentures GmbH wurde am 30.09.2022 gemeldet. KlickVentures GmbH hatte sein Portfolio um 14.042 Anteile zu jeweils 7,00 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net