Insidertrade bei HAMBORNER REIT erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei HAMBORNER REIT am 23.05.2023 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 24.05.2023 ein. Von Vorstand Verheyen, Sarah wurden am 23.05.2023 HAMBORNER REIT-Papiere gekauft. Für je 6,66 EUR wurden 3.000 HAMBORNER REIT-Papiere erstanden. An diesem Tag wies die HAMBORNER REIT-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,20 Prozent auf 6,75 EUR nach oben.

Im FSE-Handel gewannen die HAMBORNER REIT-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 6,72 EUR. Im Handelsverlauf wurden 737 HAMBORNER REIT-Aktien umgesetzt. Am Markt ist HAMBORNER REIT aktuell 542,56 Mio. Euro wert. 81.343.296 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 17.05.2023 wurden bereits HAMBORNER REIT-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. 728 Anteile für jeweils 6,91 EUR kaufte Aufsichtsrat, Mattner, Dr. Andreas bei HAMBORNER REIT damals an.

