XETRA-SCHLUSS/Schwächer - Nahostkonflikt dämpft Kauflaune

DOW JONES--Der schwelende Nahostkonflikt hat den deutschen Aktienmarkt auch an Fronleichnam belastet. Der DAX verlor bei feiertagsbedingt dünnen Umsätzen 1,1 Prozent auf 23.057 Punkte. Medienberichten zufolge sollen die USA einen möglichen Militärschlag gegen den Iran vorbereiten, eventuell am Wochenende. US-Präsident Donald Trump ließ sich derweil nicht in die Karten schauen: Er könne, könne aber auch nicht, einen Militärschlag anordnen, teilte er mit.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank vom Vorabend setzte keine Akzente. Die Fed hatte ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, so dass von dort keine Impulse kamen.

Im DAX rückten MTU gegen die negative Tendenz um 0,1 Prozent vor. Der Triebwerkshersteller hat nach eigenen Angaben auf der Luftfahrtmesse in Paris Aufträge in Rekordhöhe erhalten. Daneben profitierten die Titel von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Deutsche Euroshop gewannen 9 Prozent. Das Unternehmen will eine höhere Dividende zahlen als bislang angekündigt. Der Einkaufszentreninvestor will der Hauptversammlung am 27. Juni eine Dividende von 2,65 Euro vorschlagen. Im Mai hatte Deutsche Euroshop noch eine Dividende von 1 Euro in Aussicht gestellt.

Mit Aufschlägen von 7,3 Prozent auf 12,10 Euro zeigten sich Medios. Das Unternehmen hat ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 1 Million Aktien vorgelegt. Der Angebotspreis beträgt 12,50 Euro je Anteilsschein.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.057,38 -1,1% +17,1%

DAX-Future 23.060,00 -1,1% +15,6%

XDAX 23.060,66 -1,1% +17,6%

MDAX 29.120,07 -1,9% +16,0%

TecDAX 3.733,67 -0,9% +10,2%

SDAX 16.461,52 -1,3% +21,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,91 -16

