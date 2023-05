Insidertrade: Heidelberg Pharma-Aktien zugekauft

Am 25.05.2023 konnte bei Heidelberg Pharma ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Publikation des Deals fand am 26.05.2023 statt. Pahl, Prof. Dr. Andreas, Vorstand bei Heidelberg Pharma fügte dem eigenen Portfolio 2.500 Heidelberg Pharma-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 25.05.2023 einen Wert von jeweils 4,00 EUR. Das Papier von Heidelberg Pharma legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,30 Prozent auf 3,82 EUR.

Der Heidelberg Pharma-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 3,00 Prozent auf 3,83 EUR. Der Heidelberg Pharma-Wert wird an der Börse aktuell auf 182,66 Mio. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 46.597.600 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 04.12.2019 statt. Um 5.000 Anteile für einen Preis von jeweils 2,15 EUR baute Pahl, Prof. Dr. Andreas das eigene Portfolio aus.

