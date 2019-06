Berlin will angeblich Rheinmetall-Fusion

€uro am Sonntag

Hintergrund sei ein von Deutschland und Frankreich gemeinsam geplanter Kampfpanzer, der unter Federführung der deutschen Rüstungsindustrie entstehen soll. Das Auftragsvolumen soll bei 100 Milliarden Euro liegen. Die Zeitung zitiert aus internen Dokumenten der CDU- und SPD-Fraktion an das Verteidigungsministerium. Demnach soll entweder die Fusion kommen oder der Auftrag unter Federführung von Rheinmetall abgewickelt werden.Die Rheinmetall -­Aktie, die seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zugelegt hat, lag am Freitagmittag nur noch ganz leicht im Plusbereich, nachdem sie am Vormittag bereits mit rund 0,8 Prozent im positiven Terrain notiert hatte. Das Allzeithoch stammt aus dem Vorjahr: Im April wurde es bei 119,35 Euro markiert.______________________________