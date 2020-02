Eyemaxx Real Estate: Investieren in wachstumsstarke und stabile Immobilienmärkte

Dr. Michael Müller:

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein sehr erfahrener Spezialist für die Erstellung von modernem Wohnraum und von Gewerbeimmobilien mit dem Fokus auf die stabilen Wachstumsmärkte Deutschland und Österreich. Wir entwickeln Projekte mit attraktiven Renditen vorrangig im Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich und halten ausgewählte, vollvermietete Gewerbeimmobilien im Bestand. Somit verbinden wir attraktive Entwicklerrenditen mit einem stetigen Cashflow aus Mieteinnahmen.

Was bereitet Ihnen mit Blick auf die geschäftlichen Perspektiven der Eyemaxx Real Estate AG eher Sorgen - die allgemein eingetrübten Konjunkturperspektiven oder das heiß diskutierte Umfeld des Immobilienmarktes?

Die aktuellen Entwicklungen des Immobilienmarktes, das heißt das dynamische Marktumfeld in Deutschland und Österreich, kommt uns als Projektentwickler ja gerade zu Gute. Denn wir haben unseren Schwerpunkt damit auf Märkte gelegt, die wachstumsstark sind, eine hohe Nachfrage aufweisen und ausgezeichnete Opportunitäten bieten. Natürlich muss man den Markt sorgfältig sondieren, um attraktive Renditen bei einem ausgewogenen Risikoverhältnis zu erzielen. Gerade dabei punkten wir durch unsere langjährige Erfahrung, unsere Marktkenntnis und unsere Transaktionsstärke. Wichtig ist auch, dass man sich als Projektentwickler breit aufstellt und bedarfsgerecht Projekte angeht. Für weiterhin sehr aussichtsreich halten wir die Immobiliensegmente Wohnen, Büros, Hotels und Serviced-Apartments - allesamt Bereiche, in denen wir bereits aktiv sind.

Aktuell führt ihr Unternehmen eine Kapitalerhöhung durch, die zu einer um 880.000 Aktien auf 6,23 Millionen erhöhten Aktienanzahl führen soll. Was sind aus Sicht der Privatanleger die wichtigsten Features des Bezugsangebots?

Zunächst gibt es ein Bezugsrecht für unsere bestehenden Aktionäre. Noch bis zum 4. März 2020 können diese die neuen Aktien im Verhältnis 6: 1 (d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) über ihre Depotbank beziehen. Der Bezugspreis beläuft sich auf 9,00 Euro je Aktie. Privatanleger können die nicht bezogenen neuen Aktien bis zum 5. März 2020 über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG (DirectPlace) zeichnen. Für institutionelle Investoren bieten wir nicht bezogene neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung am 5. März 2020 an. Die Bezugsrechte werden bis 2. März 2020 (einschließlich) an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein.

Bei erfolgreicher Platzierung der neuen Aktien fließen der Gesellschaft fast acht Millionen Euro zu. Wofür soll das frische Kapital konkret verwendet werden?

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung verschaffen uns zusätzlichen finanziellen Spielraum, um Immobilienprojekte umzusetzen und unser Bestandsportfolio weiter auszubauen. Wir wollen ausgewählte selbstentwickelte Objekte in den Bestand übernehmen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im Rahmen von Forward Sales veräußern, um somit eine höhere Rendite zu erzielen.

Im September vergangenen Jahres haben Sie bereits eine neue Unternehmensanleihe platziert. Warum haben Sie sich nach wenigen Monaten dazu entschieden, die oben beschriebene Kapitalerhöhung durchzuführen?

Die im September emittierte Anleihe diente der Ablösung unserer Wandelschuldverschreibung und beinhaltete ein Umtauschangebot unserer Anleihe 2015/20. Wir haben einmal mehr bewiesen, dass Eyemaxx ein sehr verlässlicher Emittent ist. Bisher haben wir bereits drei Unternehmensanleihen pünktlich und vollständig abgelöst. Hinzu kommen dann noch die Wandelanleihen 2016/2019 und 2017/2019, die wir im Dezember 2019 zurückbezahlt haben. Das Volumen der von uns allein in 2019 abgelösten Anleihen-Verbindlichkeiten beläuft sich auf rund 29 Mio. Euro. Auch im Sinne unserer Aktionäre greifen wir bei unserer Finanzierung generell auf einen breiten Mix zurück. Anleihen sind ein Baustein und auch - wie jetzt gerade - eine Kapitalerhöhung. Dies machen wir aber nicht auf gut Glück, sondern gezielt und bedarfsgerecht, um uns finanziell flexibler aufzustellen, also um vorhandene Marktopportunitäten zu nutzen. Und gerade jetzt bieten sich weitere spannende Möglichkeiten für uns, die wir ergreifen wollen.

Als größter Einzelaktionär mit einer Beteiligungsquote von über 31 Prozent nehmen Sie an der Kapitalerhöhung nicht teil. Wie sehen Sie die daraus resultierende Verwässerung Ihres Anteils?

Wichtig dabei ist mir nicht die Verwässerung meines Anteils, sondern das Wohl der Gesellschaft und das Nutzen von sehr aussichtsreichen Potenzialen. Dies steht auch bei der Kapitalerhöhung im Vordergrund. Ich verzichte dabei teilweise auf mein gesetzliches Bezugsrecht als Aktionär von Eyemaxx, um das Bezugsverhältnis von 6:1 zu ermöglichen und anderen Aktionären den Vortritt zu geben.

Wie stufen Sie die aktuelle Geschäftslage der Eyemaxx Real Estate ein und welchen geschäftlichen Ausblick können Sie alten wie neuen Aktionären für das laufende Jahr in Aussicht stellen?

Die Perspektive von Eyemaxx ist hervorragend. Wir sind für die weitere positive Geschäftsentwicklung sehr gut aufgestellt - mit einer prall gefüllten Projektpipeline von rund 900 Mio. Euro, dem Fokus auf stabile und wachstumsstarke Immobiliensegmente und unserem ausbalancierten Geschäftsmodell mit der Projektentwicklung und Bestandshaltung.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Müller.

zum Interviewpartner:



Dr. Michael Müller ist Gründer der Eyemaxx Real Estate Group und Alleinvorstand der Eyemaxx Real Estate AG. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und dem Management von modernen Wohn- und Gewerbeimmobilien.







Bildquellen: EYEMAXX