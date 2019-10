Delivery Hero sieht Takeaway.com als "rein finanzielle Beteiligung"

Man habe immer gesagt, dass man die Beteiligung reduzieren werde, von anfangs 15,5 Prozent werde man schließlich nach dem Verkauf mehrerer kleinerer Tranchen bei etwa 10,5 Prozent landen, so Östberg. Entsprechend den Plänen von April und September habe man kleinere Anteile verkauft.

Delivery Hero erhielt den Anteil an Takeaway.com im Rahmen des Verkaufs von Delivery Heros Deutschlandgeschäft mit den Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora an ein Konsortium rund um Takeaway.com Ende 2018, der im April abgeschlossen wurde. Aktuell will Takeway.com den britischen Wettbewerber Just Eat Plc übernehmen. Der US-Investor Cat Rock Capital Management LP, dem Anteile an Takeaway.com and Just Eat gehören, hatte am Montag kritisiert, dass Delivery Hero durch den Verkauf an Aktien an der Takeway.com den Verkaufsprozess untergraben würde.

Auch am Montag hatte Takeaway.com kommuniziert, das Unternehmen habe Delivery Hero mitgeteilt, dass es nach Ansicht von Takeaway.com wegen eines Interessenkonflikts bei der außerordentlichen Hauptversammlung über den geplanten Zusammenschluß nicht abstimmen solle. Bei Delivery Hero sei die Prosus NV einer der größten Aktionäre. Prosus hat ebenfalls ein Übernahmeangebot für Just Eat vorgelegt, das mit dem von Takeaway.com konkurriere. Hinter Prosus verbergen sich die europäischen Aktivitäten des südafrikanischen Technologiekonzerns Naspers Ltd. Bei Delivery Hero ist Naspers mit 22,75 Prozent der größte Einzelaktionär.

Östberg wollte gegenüber den Journalisten nicht kommentieren, wie man sich in Bezug auf die außerordentliche Hauptversammlung entscheiden werde. "Das ist eine interessante Entwicklung" in der Branche, man habe mit beiden Unternehmen nur eine geringe Überlappung in Bezug auf die Märkte, in denen man vertreten sei, sagte Östberg in Bezug auf den Verkaufsprozess mit den beiden konkurrierenden Angeboten für Just Eat. Darüber hinaus wollte er sich zu den beiden Angeboten nicht äußern.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero