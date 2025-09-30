IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 29.09.2025
(NEU: Details Ottobock)
Ottobock SE & Co KGaA
ERSTNOTIZ: 09. Oktober 2025
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 30. September bis 7. Oktober
BOOKBUILDINGSPANNE: 62 bis 66 Euro
VOLUMEN (WERT): 766 bis 808 Mio Euro (davon 100 Mio EUR aus Kapitalerhöhung)
VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe)
GREENSHOE: 1,6 Mio Aktien
BEWERTUNG: 4,0 bis 4,2 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs
KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, UBS, Jefferies, Unicredit, Commerzbank
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA
ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off
BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)
SITZ: Kiel
VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit
Vincorion Advanced Systems GmbH
ERSTNOTIZ: zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026
vor (Bloomberg-Bericht Sept. 2025)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025)
KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO
einer Minderheitsbeteiligung schaffen
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
DKV Mobility
ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC
BRANCHE: Tankkarten-Anbieter
SITZ: Ratingen
Raisin GmbH
ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
