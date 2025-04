Iran: Nächste Atomgespräche wieder in Oman

TEHERAN (dpa-AFX) - Die nächste Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA soll nach Angaben aus Teheran am Samstag erneut im Sultanat Oman stattfinden. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Sprecher des iranischen Außenministeriums. In US-Medien hatte es bisher geheißen, die Gespräche würden voraussichtlich in Rom fortgeführt. US-Präsident Donald Trump bestätigte nur den Termin. Beide Länder hatten am Samstag in Omans Hauptstadt Muskat nach Jahren der Eiszeit Gespräche über ein mögliches neues Atomabkommen unter Vermittlung Omans aufgenommen.

Trump drohte dem Iran unterdessen erneut. "Sie dürfen keine Atomwaffe haben. Und sie müssen sich beeilen, denn sie sind ziemlich nah dran, eine zu bekommen - aber sie werden keine haben", so der US-Präsident. "Und wenn wir etwas sehr Hartes tun müssen, dann tun wir das. Und ich tue das nicht für uns. Ich tue es für die Welt." Auf die Frage eines Reporters, ob das auch einen Angriff auf Irans Atomanlagen beinhalte, sagte er: "Natürlich tut es das."/ln/DP/zb