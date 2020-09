IsoRay: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IsoRay hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.09.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2020 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte IsoRay ebenfalls 0,020 USD je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 2,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IsoRay ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,68 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,31 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,043 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 10,10 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.net