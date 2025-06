TEL AVIV/KAIRO/RIAD (dpa-AFX) -

Israel/Iran: Aktienbörsen im Nahen und Mittleren Osten überwiegend unter Druck

Die meisten Aktienbörsen in der von den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran betroffenen Regionen sind am Sonntag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. In Tel Aviv endete das Geschäft hingegen nach einem anfänglich kräftigen Minus sogar leicht höher. Hierbei spielten spürbare Kursgewinne bei Rüstungswerten eine Rolle.

Am schwersten traf es die Börse in Kairo. Hier rauschten die Kurse um mehr als vier Prozent in den Keller. Im Verlauf hatten die Verluste allerdings fast doppelt so hoch gelegen./he