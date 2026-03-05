DAX24.078 -0,5%Est505.839 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,32 +0,9%Gold5.128 -0,3%
Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf

05.03.26 14:28 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben. Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.

Betroffen seien die Viertel Burdsch al-Baradschne, Hadath, Haret Hreik und Schijah. Bewohner sollten sich in entweder in Richtung Osten oder Norden in Sicherheit bringen. Es sei verboten, sich nach Süden zu begeben, hieß es.

Die Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.

Unter den Bewohnern brach Panik aus, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Viele versuchten panisch die Viertel zu verlassen. Die Straßen seien voller Autos. Einige schrien nach ihren Verwandten./arj/DP/mis