Japans Inflation schwächt sich spürbar ab

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln seien um 3,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im Vormonat war die Teuerung noch den dritten Monat in Folge gestiegen und hatte mit 3,7 Prozent den höchsten Wert seit Anfang 2023 erreicht.

Analysten hatten einen Rückgang der Inflation erwartet. Sie waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 3,4 Prozent ausgegangen. Angetrieben wurde die Teuerung weiterhin durch einen überdurchschnittlich starken Anstieg der Preise für Nahrungsmittel. Einen deutlichen Rückgang gab es hingegen im Jahresvergleich bei den Bildungsausgaben.

Zuletzt hatte die japanische Notenbank im Juni den Leitzins unverändert bei 0,50 Prozent belassen. Im vergangenen Jahr hatte die Bank of Japan (BoJ) ihre Negativzinspolitik beendet und den Leitzins wieder ins positive Terrain gebracht. Zuletzt hatte sie den Leitzins im Januar um 0,25 Prozentpunkte angehoben und seitdem keine Änderung mehr vorgenommen./jkr/zb/jha/