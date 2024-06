JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 28,00 USD.

Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 28,00 USD nach. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,90 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 12.473 JinkoSolar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 47,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 CNY, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2024 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,57 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,28 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,21 Mrd. CNY – das entspricht einem Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,41 Mrd. CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.08.2024 erwartet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,29 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

