JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 23,65 USD.

Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 15:50 Uhr 0,2 Prozent. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,80 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.239 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 47,84 USD markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,87 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,57 CNY gegenüber 2,28 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. CNY im Vergleich zu 3,41 Mrd. CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 24,21 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

