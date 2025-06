JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,4 Prozent auf 18,61 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 7,4 Prozent auf 18,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 18,28 USD. Bei 19,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 44.247 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 50,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.08.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -38,609 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

