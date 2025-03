JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 23,29 USD.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 23,29 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 22,88 USD. Bei 23,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 124.828 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Gewinne von 60,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,70 USD ab. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 39,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 3,54 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. USD – eine Minderung von 22,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,39 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JinkoSolar am 26.03.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 103,69 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

