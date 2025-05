JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 17,97 USD.

Um 15:40 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 17,97 USD. Bei 17,97 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 7.106 JinkoSolar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Gewinne von 107,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,32 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -38,622 CNY je JinkoSolar-Aktie.

