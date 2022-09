JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 56,15 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 04:22 Uhr 1,7 Prozent. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 56,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 366 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 25,48 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Am 26.08.2022 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.841,14 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 138,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.902,68 CNY in den Büchern standen.

Am 29.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 24,98 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

