Junge Union: 'Boomer-Soli' würde falsche Entlastung bringen

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Dieses Konto bietet Exklusivität in allen Belangen

Heute im Fokus

NEL ASA teilt CEO Håkon Volldal weitere Aktienoptionen zu. BP verkauft Geschäft mit US-Windparks an Land. BYDs großes Update für autonomes Fahren setzt Tesla unter Druck. Futures-ETF vor US-Start - SEC könnte Berufung gegen Ripple bald zurückziehen. Frisches Kapital für Also Inc - Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen.