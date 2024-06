K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von K+S

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 12,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 12,59 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 12,59 EUR. Bei 12,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 24.518 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,14 EUR fiel das Papier am 18.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,54 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je K+S-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,13 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,29 Prozent zurück. Hier wurden 974,00 Mio. EUR gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die K+S-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,349 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

