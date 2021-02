Kansai Mirai Financial Group, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kansai Mirai Financial Group, hat am 01.02.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,120 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,56 Prozent zurück. Hier wurden 45,54 Milliarden JPY gegenüber 45,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net