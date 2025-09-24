DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.246 -0,3%Nas22.550 -1,1%Bitcoin94.623 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,73 +1,8%Gold3.761 +0,4%
Katar: 'Unmöglich' mit israelischer Mentalität zu kooperieren

23.09.25 20:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani hat Israel bei der UN-Generaldebatte in New York vorgeworfen, kein wirkliches Ende des Krieges in Gaza anzustreben. Der Angriff auf die Hamas-Führung kürzlich in der katarischen Hauptstadt Doha habe alle diplomatischen Bemühungen zur "Beendigung des Völkermordes in Gaza" untergraben, sagte al Thani. Israels Diplomatie sei auf politische Morde ausgerichtet.

Die israelische Regierung verzichte auf die Idee einer Freilassung der Geiseln im Gazastreifen, wenn das ein Ende des Krieges bedeute, sagte al Thani. Das Ziel Israels sei vielmehr die Zerstörung Gazas und die Vertreibung der Bevölkerung. Es sei schwierig, mit solch einer Mentalität zu kooperieren, die nicht einmal die geringsten Standards respektiere. "Es ist unmöglich", sagte Al Thani.

Israel hatte vor zwei Wochen erstmals einen direkten Angriff im Golfemirat Katar durchgeführt, um dort die Führungsspitze der islamistischen Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Die Verhandlungen stocken seit Monaten./arj/DP/men