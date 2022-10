Pernod Ricard-Aktie stabil: Pernod Ricard steigert Umsatz

Der Umsatz des französischen Konzerns wuchs im Zeitraum Juli bis September um organisch 11 Prozent auf 3,31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten mit 3,14 Milliarden Euro gerechnet.

In der größten Region des Destillateurs, die Asien und andere Gebiete außerhalb Amerikas und Europas umfasst, war das Wachstum mit 20 Prozent am stärksten und erreichte fast 1,5 Milliarden Euro dank starker Verkäufe in China und Indien, so Pernod Ricard. In Europa unterstützte eine starke Tourismussaison die Leistung, während die Preisgestaltung ebenfalls den Umsatz steigerte, vor allem in den USA.

Zum Ausblick sagte CEO Alexandre Ricard, das Unternehmen sei zuversichtlich, das dynamische Wachstum für den Rest des Geschäftsjahres aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen gab aber keine konkrete Prognose ab.

Die Pernod Ricard-Aktie gewinnt an der ERUONEXT Paris zeitweise 0,03 Prozent auf 180,05 Euro.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com