Kein Spielraum

Die spanische Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) sieht keinen Spielraum, ihre Übernahmeofferte für den kleineren Wettbewerber Banco de Sabadell zu verbessern.

Werte in diesem Artikel

Die Marktreaktion auf das Angebot verhindere ein besseres Angebot, geht aus einer E-Mail des BBVA-Chairman an Sabadell hervor. Die BBVA habe bereits ihren gesamten Spielraum ausgeschöpft, heißt es in der E-Mail. Angesichts des Kursrückgangs in Reaktion auf das Angebot könne die BBVA keine höhere Prämie zahlen, als sie bereits angeboten habe. Andernfalls wäre absehbar, dass der Kurs noch weiter fallen würde.

BBVA hatte jeweils eine neue Aktie pro 4,83 Banco-Sabadell-Aktien angeboten. Sabadell wiederum hatte das Angebot mit der Begründung abgelehnt, dass die Bank und deren Potenzial damit "signifikant unterbewertet" werde.

Die BBVA-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der Börse in Madrid zeitweise um 0,83 Prozent höher bei 10,28 Euro, während Papiere der Banco de Sabadell zeitweise um 3,85 Prozent auf 1,8085 Euro absacken.

Von Elena Vardon

BARCELONA (Dow Jones)