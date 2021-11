DANONE-Aktie etwas tiefer: DANONE findet Käufer für dänisches Wassergeschäft Aqua d'Or

DANONE nannte am Dienstag keine finanziellen Details der Transaktion erklärte aber, der Verkauf sei Teil der strategischen Portfolioüberprüfung und Optimierung der Kapitalallokation.

An der EURONEXT in Paris verliert die DANONE-Aktie am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent auf 57,36 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com