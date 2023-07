Knorr-Bremse-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Insider-Alarm

Bei Knorr-Bremse kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 04.07.2023 bei Knorr-Bremse. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 07.07.2023 ein. 939 Knorr-Bremse-Aktien für jeweils 64,90 EUR kaufte am 04.07.2023 Spies, Bernd, Vorstand. Die Knorr-Bremse-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 3,40 Prozent auf 65,50 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Knorr-Bremse-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 4,80 Prozent auf 65,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 92 Knorr-Bremse-Aktien. Aktuell verbucht Knorr-Bremse einen Börsenwert von 10,01 Mrd. Euro. 161.200.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Knorr-Bremse-Anteile zuletzt am 22.05.2023 von einer Führungskraft bewegt. Bei einem Kurs von 67,93 EUR je Papier baute Knorr-Bremse-Mayfeld, Dr. Claudia Vorstand sein Engagement um 3.012 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net