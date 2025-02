Kompetenzzentrum

Die Elektronik- und Verteidigungssparte des französischen Technologiekonzerns SAFRAN hat ein Joint Venture mit der indischen Bharat Electronics (BEL) zur Herstellung eines bestimmten Luft-Boden-Raketen-Typs in Indien gegründet.

SAFRAN, seit mehr als 65 Jahren in Indien präsent, und BEL, ein öffentliches Rüstungsunternehmen, kündigten zudem Pläne für ein Kompetenzzentrums in Indien an, um die Verteidigungskapazitäten des Landes zu verbessern und Indiens Abhängigkeit von Rüstungsimporten zu verringern. Indien war in der Vergangenheit stark von russischer Militärausrüstung abhängig, doch nach Russlands Einmarsch in der Ukraine hat Indien seine Bemühungen um eine Diversifizierung seiner Waffenimporte beschleunigt und gleichzeitig eine eigene Verteidigungsindustrie aufgebaut.

Die SAFRAN-Aktie zeigt sich an der EURONEXT zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 244,30 Euro.

Von Cristina Gallardo

DOW JONES